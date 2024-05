LIVE Ukraine-Liveblog Deutschland kauft in den USA Raketenwerfer für die Ukraine

Kiew/Moskau · Russlands Präsident hat zum 79. Jahrestag des Kriegsendes seine Drohungen gegen westliche Partner der Ukraine bekräftigt. Minister Pistorius kündigt in Washington die Lieferung von drei Himars-Systemen auf deutsche Kosten an die Ukraine an. Alle Infos im Newsblog.

09.05.2024 , 21:15 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)