Westen will Kampfjets liefern Selenskyj gibt sich nach F-16-Zusagen siegesgewiss

„Heute sind wir zuversichtlich, dass Russland diesen Krieg verlieren wird“, sagte er am Montag in einer Rede an das dänische Volk in Kopenhagen. „Gemeinsam beweisen wir, dass das Leben einen Wert hat. Dass Leute zählen. Freiheit zählt. Europa zählt.“ In Deutschland wurden in diesem Zusammenhang erneut Forderungen nach mehr Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine laut. Deren Armee erzielte unterdessen nach eigenen Angaben weitere Geländegewinne bei der russisch kontrollierten Stadt Bachmut.