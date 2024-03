Fehlender Grundstoff Warum Europa der Ukraine nicht mehr Munition liefern kann

„Es ist das Pulver, woran es uns derzeit wirklich fehlt“, räumte der französische Präsident Emmanuel Macron vergangene Woche ein. Schießpulver wird in Treibladungen verwendet, die Artilleriegeschosse über Entfernungen von Dutzenden von Kilometern schleudern. „Ein einfaches Sprenggeschoss für die Artillerie besteht aus drei Teilen: einer Hülle aus Stahl, der Hauptsprengladung und einem Zünder“, der in der Regel so eingestellt sei, dass er beim Aufprall die Explosion auslöst, erklärt Johann Höcherl, Professor für Waffen- und Munitionstechnik an der Universität der Bundeswehr in München. Die Treibladung werde zwar immer noch als Schießpulver bezeichnet, „aber heutzutage ist es gar kein Pulver mehr“, sagt Höcherl. Vielmehr handele es sich um Stäbe oder Pellets.