Prigoschin gibt Tötung von Zivilisten zu Wagner-Chef spricht von zehntausenden toten russischen Soldaten

Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat Angaben des Kremls über die Zahl der im Krieg gegen die Ukraine gefallenen Soldaten widersprochen. Seine Truppe habe in der langwierigen Schlacht um die Stadt Bachmut mehr als 20.000 Kämpfer verloren, sagte er in einem am späten Dienstag veröffentlichten Interview mit dem kremlnahen Journalisten Konstantin Dolgow. Diese Zahl steht in krassem Gegensatz zu den Behauptungen Moskaus, Russland habe nur etwas mehr als 6000 Soldaten während der Invasion verloren.