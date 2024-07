Nach Polen abgeschoben Ukraine verweigert Linken-Abgeordnetem Pellmann Einreise

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann beklagt, dass ihm die Einreise in die Ukraine verwehrt worden sei. Der Leipziger Politiker wurde am Bahnhof Lwiw (früher Lemberg) an der Weiterfahrt gehindert, wie die Gruppe der Linken im Bundestag mitteilte. Mehr als zwei Stunden seien Pellmann und zwei Mitarbeiter am Dienstag ohne Begründung aufgehalten worden. Dann hätten ukrainische Beamte ihn nach Polen „abgeschoben“ - ohne Gründe zu nennen.