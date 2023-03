Nach Zusammenstoß mit russischem Kampfjet Kiews Militär verteidigt US-Drohnen über Schwarzem Meer

Das Schwarze Meer grenzt sowohl an Russland als auch an die Ukraine. Moskaus Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, hatte nach dem Zwischenfall kritisiert, dass die abgestürzte US-Drohne Tausende Kilometer weit von der Heimat entfernt in der Nähe der russischen Grenze im Einsatz sei. Es handele sich um eine „Provokation“. Die Drohne sammle Daten für die ukrainischen Streitkräfte, um so Schläge gegen Russland zu verüben. Das sei eine „unzulässige Tätigkeit“, sagte Antonow.