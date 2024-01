Massiver Widerstand Verbot der Nutzung von Sperma getöteter Soldaten in Ukraine auf dem Prüfstand

Das Gesetz soll so eigentlich im März in Kraft treten, doch es regt sich massiver Widerstand. In der vergangenen Woche sorgte beispielsweise der Fall einer Frau für Aufsehen, deren Mann an der Front getötet wurde. Er hatte im Vorfeld sein Sperma einfrieren lassen. Sie habe der trauernden Witwe mitteilen müssen, dass sie das Sperma in einigen Monaten nicht mehr nutzen könne, berichtete die Anwältin der Frau. „Wie erklärst Du einer vom Schmerz überwältigten Frau, dass, während ihr Mann unseren Staat verteidigte und dabei getötet wurde, unsere Parlamentarier ihm das Recht entzogen haben, Vater zu werden nach seinem Tod.“