Krieg in der Ukraine Mehrere Tote bei russischem Bombenangriff auf Charkiw

Neben dem Angriff auf Charkiw nahm Moskau in der Nacht zum Samstag erneut die Energieinfrastruktur der Ukraine ins Visier. Nach Angaben des ukrainischen Energieministeriums handelte es sich um den achten „massiven“ Beschuss ukrainischer Kraftwerke in den vergangenen drei Monaten. Dabei wurden nach Angaben des Versorgungsunternehmens Ukrenergo in Saporischschja zwei Arbeiter verletzt. In der Region Lwiw brach nach Angaben von Regionalgouverneur Maksym Kosyzki ein Brand in einer „wichtigen Energie-Anlage“ aus.