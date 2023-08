Universität und Theater getroffen Mehrere Tote bei russischem Angriff auf Tschernihiw in Nordukraine

Den ukrainischen Truppen sind nach eigenen Angaben diese Woche mehrere erfolgreiche Vorstöße gelungen. So eroberten sie das Dorf Uroschaine in der Region Donezk. Der Kommandeur eines dort kämpfenden russischen Bataillons forderte, die Front einzufrieren, weil seine Leute die Ukrainer nicht besiegen könnten. „Können wir die Ukraine militärisch zu Fall bringen?„, fragte Alexander Chodakowski in einem Post auf Telegram. „Jetzt und in naher Zukunft, nein“