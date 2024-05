Kämpfe im Osten der Ukraine Tausende Zivilisten fliehen vor russischer Offensive

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Sonntag mit, russische Soldaten hätten vier Dörfer entlang der Grenze der Region Charkiw erobert, zusätzlich zu fünf Dörfern am Samstag. Die ukrainische Führung bestätigte die russischen Bodengewinne zunächst nicht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte es aber eine vordringliche Aufgabe, die russische Offensive in der Gegend durchkreuzen. „Ob wir in dieser Aufgabe erfolgreich sind, hängt von jedem Soldaten, jedem Feldwebel, jedem Offizier ab“, sagte Selenskyj.