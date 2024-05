Ukraine-Krieg Selenskyj für Präventivschläge gegen Russland

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs griffen russische Bodentruppen am Sonntag besonders intensiv nordwestlich der Stadt Awdijiwka im ostukrainischen Gebiet Donezk an. Als Orientierungspunkt für diesen Frontabschnitt nennt die ukrainische Arme den Ort Pokrowsk. Dort sei am Sonntag das „heißeste Gebiet“ gewesen, sagte auch Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft.