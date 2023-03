Ukraine-Krieg Selenskyj-Berater spricht über möglichen Rückzug aus Bachmut

Rodnjanski wies darauf hin, dass Russland in der Offensive auf die Stadt in der Region Donezk ihre besten Truppen der privaten Wagner-Gruppe in die Schlacht werfe. Deren Chef, der mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verbundene Millionär Jewgeni Prigoschin, sagte am Mittwoch, er sehe keine Anzeichen für einen ukrainischen Rückzug aus Bachmut. „Das ukrainische Heer stationiert zusätzliche Truppen und macht alles, was es kann, um die Kontrolle über die Stadt zu behaupten. Zehntausende ukrainische Soldaten leisten erbitterten Widerstand, und die Kämpfe werden täglich blutiger.“ Kürzlich gemachte Drohnenaufnahmen zeigen schwere Schäden in der Stadt; Selenskyj hat sie als „zerstört“ bezeichnet.