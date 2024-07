Kämpfe in der Ostukraine Russland meldet Einnahme von weiterem Dorf

Das teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag in seinem täglichen Bericht mit. Sie befindet sich rund 25 Kilometer östlich der Stadt Pokrowsk in der Gegend der von Russland besetzten Kleinstadt Otscheretyne, wo die russische Armee in den vergangenen Monaten relativ schnell vorgerückt war. Die Ukraine bestätigte die Einnahme nicht.