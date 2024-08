Ukraine-Krieg Ukraine rückt weiter in Region Kursk vor - Sudscha eingenommen

Die Streitkräfte der Ukraine haben auch Drohnen auf die Oblast Woronesch gefeuert, die weiter südlich an der gemeinsamen Staatsgrenze liegt. In Kursk seien die Soldaten binnen 24 Stunden ein bis zwei Kilometer vorgerückt, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch in einer Video-Konferenz mit Armeechef Olexander Syrskyj. Dieser erklärte, am Mittwoch seien 100 russische Soldaten gefangengenommen worden und fügte hinzu, Sudscha sei vollständig unter Kontrolle. In der Stadt verläuft die Pipeline, durch die Russland Gas aus Westsibirien via Ukraine in die Slowakei und andere EU-Länder liefert. Das ukrainische Fernsehen zeigte Bilder von Soldaten in Sudscha, die eine russische Flagge von einem öffentlichen Gebäude herunterreißen und rufen: „Ruhm der Ukraine!“