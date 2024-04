Reportage von der Bachmut-Front Wie die Ukraine gegen Russlands Übermacht kämpft

In einem anderen Abschnitt an der Bachmut-Front steht unter einem Quader aus mit Tarnnetzen überzogenem Zaungeflecht eine Panzerhaubitze Krab aus polnischer Produktion. Die Stellung liegt weiter zurückgezogen als die von Juri und Kapelan. Nicht weit entfernt gab es bei einer benachbarten Stellung dennoch einen folgenschweren Einschlag der russischen Artillerie. Vier Soldaten leben in dem Ungetüm aus Stahl. Mit RAP-Geschossen beträgt die Reichweite der Krab rund 40 Kilometer. Mit Standardgeschossen können Ziele in 24 bis 30 Kilometern anvisiert werden. Die Besatzung hat den 50-Tonnen-Koloss nach dem Boxer „Tyson“ genannt. Doch der schwingt hier im Donbass zu selten die Fäuste. Denis ist der Chef der Krab. Er trat 2020 in die Armee ein. „Unser Tyson hat eine mächtige Schlagkraft. Aber die Munition ist streng limitiert. Das bedeutet für viele Kameraden der Infanterie an der Front den Tod. Wir können die Russen so nicht auf Abstand halten“, sagt der 27-Jährige. Denis hat ein freundliches, etwas rundliches Gesicht. Doch in seinen Worten liegt Schmerz.