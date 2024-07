Bewährung gegen Militärdienst Ukraine rekrutiert in Straflagern neue Soldaten

Laut der EU zugeleiteten Regierungsstatistiken sind in der Ukraine etwa 42.000 Menschen inhaftiert. Während jüngste Reformen die Zahl der Insassen reduziert und die Bedingungen in einigen Einrichtungen verbessert haben, gibt es aber weiter Kritik von außen am Umgang mit manchen Gefangenen. So sprach das US-Außenministerium in seinem Menschenrechtsbericht 2023 von glaubwürdigen Berichten über „entwürdigende Behandlung oder Bestrafung“ durch Gefängnisbehörden.