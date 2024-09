Kabinettsumbildung in der Ukraine Parlament stimmt für Entlassung von Außenminister Kuleba

Nach seiner Rücktrittsankündigung ist der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nun auch offiziell vom Parlament des Amtes enthoben worden. Das Parlament in Kiew habe Kuleba als Außenminister „abgesetzt“, erklärte der Abgeordnete Jaroslaw Jelesnjak am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Am Mittwoch hatte Kuleba im Zuge einer Regierungsumbildung seinen Rücktritt eingereicht. Sein Nachfolger wird ukrainischen Medienberichten zufolge der bisherige Vize-Außenminister Andrij Sybiga.