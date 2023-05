Nachrichten über den Krieg An diesem Trick scheitert die russische Zensur

Eine finnische Zeitung hat Informationen und Berichte zum Krieg in der Ukraine in dem weltweit beliebten Online-Spiel Counter-Strike versteckt. Wie die Zeitung „Helsingin Sanomat“ am Mittwoch bekanntgab, habe sie so einen Weg gefunden, die Medienzensur in Russland zu umgehen. In Russland spielen das beliebte Computerspiel rund vier Millionen Menschen.