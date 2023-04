LIVE Ukraine-Liveblog Bachmut laut Wagner-Chef Prigoschin „rechtlich“ erobert

Kiew · Nach ukrainischen Militärangaben wurden in der Nacht zu Dienstag insgesamt fast 70 Angriffe von russischer Seite abgewehrt, darunter auch Raketenschläge und Artillerieattacken. Und: Die russischen Atomwaffen in Belarus sollen an der Grenze zu Polen stationiert werden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

04.04.2023, 08:38 Uhr

28 Bilder Bilder des Krieges – Evgeniy Maloletka dokumentiert das Grauen 28 Bilder Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

(ele/aku/peng/albu/rls/zim/mba/lha/juju/hebu/vek/jh/mcv/bora/boot/dni/jma/jmb/lst/akir)