LIVE Ukraine-Newsblog Selenskyj plant heute offenbar Besuch in Washington

Kiew · US-Kreisen zufolge will der ukrainische Präsident nach Washington reisen. Der Besuch am Mittwoch könnte wegen Sicherheitsbedenken jedoch kurzfristig gestrichen werden. Und: Das russische Militär verlegt offenbar Truppen an die Grenze zwischen Belarus und Ukraine. Alle News im Blog.

21.12.2022, 00:20 Uhr

9 Bilder Schwere Explosionen erschüttern mehrere ukrainische Großtädte 9 Bilder Foto: dpa/Adam Schreck

(aku/peng/albu/rls/bsch/zim/mba/ahar/lha/juju/hebu/mro/vek/jh/mcv/bora/boot/dni/jma/jmb)