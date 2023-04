LIVE Ukraine-Liveblog Selenskyj zu erstem offiziellen Besuch in Polen eingetroffen

Kiew · Der ukrainische Präsident will unter anderem seinen polnischen Amtskollegen treffen. Geplant ist, dass Selenskyj Warschau besucht und er will auch in Polen lebende Landsleute treffen. Und: Die USA haben neue militärische Hilfe für die Ukraine angekündigt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

05.04.2023, 09:04 Uhr

28 Bilder Bilder des Krieges – Evgeniy Maloletka dokumentiert das Grauen 28 Bilder Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

(ele/aku/peng/albu/rls/zim/mba/lha/juju/hebu/vek/jh/mcv/bora/boot/dni/jma/jmb/lst/akir)