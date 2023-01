Die USA lehnen derzeit eine Lieferung des Kampfpanzers Abrams an die Ukraine ab. US-Verteidigungsstaatssekretär Colin Kahl sagte am Mittwoch vor Journalisten, der Abrams-Panzer sei ein „sehr kompliziertes“ Rüstungsgut. Er sei teuer, erfordere eine schwierige Ausbildung und verbrauche mit seinem Turbinenantrieb sehr viel Treibstoff. „Es ist in der Wartung nicht das einfachste System.“



Zuletzt berichtete die „Süddeutsche Zeitung“, Scholz habe am Dienstag in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden gesagt, dass Deutschland nur Leopard-Panzer liefern würde, wenn die USA ihrerseits Kampfpanzer vom Typ Abrams liefern. Die Bundesregierung wollte den Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht kommentieren.



Die USA hatten bislang eine klare öffentliche Festlegung beim Thema Abrams vermieden. Biden-Sprecherin Karine Jean-Pierre sagte am Mittwoch, die USA stünden in „ständiger Kommunikation“ mit der Ukraine und würden dem Land weiterhin liefern, was es benötige. Sie habe derzeit aber „keinerlei neue Ankündigungen“. Jean-Pierre betonte zudem, jedes Land müsse bei Rüstungslieferungen an die Ukraine seine eigenen souveränen Entscheidungen treffen.