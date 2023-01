Jens Stoltenberg warnt angesichts der Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine vor Ausrüstungslücken in den Mitgliedstaaten der Allianz. „Unsere Unterstützung der Ukraine hat die Bestände der Nato an Waffen und Munition immer weiter geleert“, sagte der Nato-Generalsekretär der „Welt".



Die Unterstützung sei aufgrund des Bedarfs der Ukraine richtig und notwendig gewesen. „Aber natürlich müssen wir unsere eigenen Vorräte an Munition und Waffensystemen wieder auffüllen, auch um sicherzustellen, dass wir die Ukraine weiter versorgen können“, sagte der Nato-Chef. Stoltenberg warnte zudem vor einer anhaltenden Bedrohung durch Russland. „Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Präsident (Wladimir) Putin sein Ziel geändert hat, die Ukraine zu beherrschen. Nichts deutet darauf hin, dass er sich auf Frieden vorbereitet“.



Putin sei bereit, „zehntausende russischer Soldaten in diesem völlig ungerechtfertigten Krieg zu opfern“, führte Stoltenberg aus. Der russische Staatschef habe mehr als 200.000 Soldaten mobilisiert und wolle weitere mobilisieren. Zudem arbeite Putin aktiv daran, mehr Waffen zu beschaffen „von anderen autoritären Staaten wie Iran und Nordkorea“.