LIVE Ukraine-Newsblog Russland beschießt erneut ukrainische Städte

Kiew · Ukrainische Behörden haben am Freitag Explosionen in mehreren Städten gemeldet. Russland habe schwere Raketenangriffe auf die Energieinfrastruktur und Energieeinrichtungen gestartet. Und: Die EU überwindet eine wochenlange Blockade Ungarns und gibt Milliardenkredite an die Ukraine frei. Alle News im Blog.

16.12.2022, 13:33 Uhr

9 Bilder Schwere Explosionen erschüttern mehrere ukrainische Großtädte 9 Bilder Foto: dpa/Adam Schreck

