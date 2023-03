LIVE Ukraine-Liveblog Russische Rakete trifft Wohnhaus in Ukraine - Ein Toter

Kiew · Eine russische Rakete ist nach ukrainischen Angaben am Dienstag in ein Wohnhaus im Zentrum der Stadt Kramatorsk eingeschlagen. Dabei sei mindestens ein Mensch getötet worden, drei weitere seien verletzt worden. Kramatorsk ist eine Großstadt in der umkämpften ostukrainischen Region Donezk. Dort befindet sich das örtliche Hauptquartier des ukrainischen Heeres. Alle News im Liveblog.

14.03.2023, 13:29 Uhr

28 Bilder Bilder des Krieges – Evgeniy Maloletka dokumentiert das Grauen 28 Bilder Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

