LIVE Ukraine-Liveblog Rheinmetall kritisiert Mangel an Aufträgen für Munition

Kiew · Der Rüstungskonzern Rheinmetall nimmt europäische Regierungen in die Pflicht: Ohne Aufträge werde keine Munition hergestellt, sagt Vorstandschef Papperger. Und: Eine russische Rakete ist nach ukrainischen Angaben am Dienstag in ein Wohnhaus in Kramatorsk eingeschlagen. Alle News im Liveblog.

15.03.2023, 00:35 Uhr

28 Bilder Bilder des Krieges – Evgeniy Maloletka dokumentiert das Grauen 28 Bilder Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

(ele/aku/peng/albu/rls/zim/mba/lha/juju/hebu/vek/jh/mcv/bora/boot/dni/jma/jmb/lst/akir)