US-Außenminister Antony Blinken hat die fünf Staaten Zentralasiens vor Russland gewarnt. Kein Land, insbesondere jene in Moskaus Einflussbereich, könne es sich leisten, die Bedrohungen durch die russische Aggression für ihr eigenes Territorium und für die auf Regeln beruhende Weltordnung und die Weltwirtschaft zu ignorieren, sagte Blinken am Dienstag in der kasachischen Hauptstadt Astana. Dort kam er mit seinen Kollegen aus Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan im Rahmen der sogenannten C5-1-Gruppe zusammen, die sich aus den USA und den fünf Ländern Zentralasiens zusammensetzt.



In den Gesprächen habe er die felsenfeste US-Unterstützung für Kasachstan und die anderen Länder in der Region bekräftigt, ihre Zukunft frei zu wählen - insbesondere im Lichte des Jahrestags der russischen Invasion in die Ukraine, sagte Blinken im Anschluss bei einer Pressekonferenz mit dem kasachischen Außenminister Muchtar Tileuberdi. Dieser dankte Blinken, ließ jedoch durchblicken, dass sein Land weder eine prorussische noch eine prowestliche Haltung einnehmen werde. Kasachstan werde in Anbetracht „der komplexen internationalen Lage“ vielmehr in seinem eigenen nationalen Interesse handeln, sagte Tileuberdi.



Die fünf zentralasiatischen Staaten gelten als traditionelle Einflusssphäre Russlands, doch hat keiner von ihnen die russische Invasion in die Ukraine öffentlich unterstützt. Der westlichen Verurteilung des Angriffskriegs haben sich die Länder Zentralasiens wiederum auch nicht angeschlossen.