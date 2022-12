LIVE Ukraine-Newsblog Wieder Luftalarm in allen Regionen der Ukraine

Kiew · In allen Regionen der Ukraine gibt es am Morgen Luftalarm. In der Hauptstadt Kiew und im ganzen Land heulten die Sirenen. Und: Zehn Monate nach Beginn des Krieges hat der Kreml trotz schwerer Rückschläge von Fortschritten bei der „Entmilitarisierung“ der Ukraine gesprochen. Alle News im Blog.

25.12.2022, 11:06 Uhr

11 Bilder Wolodymyr Selenskyjs USA-Besuch in Bildern 11 Bilder Foto: AP/Patrick Semansky

