Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Ukraine weiterhin Solidarität und Unterstützung zugesagt. „Deutschland ist heute, auch militärisch, der größte Unterstützer der Ukraine auf dem europäischen Kontinent. Und bei allen kontroversen, manchmal schrillen Debatten bin ich sicher: Wir werden es weiterhin sein“, sagte Steinmeier bei einer Gedenkstunde am Freitag in Berlin. Gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Olkesii Makeiev, hatte Steinmeier zu dem Gedenken aus Anlass des Jahrestages des russischen Überfalls auf die Ukraine ins Schloss Bellevue eingeladen. Dabei rief er auch zu einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges auf.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Deutschland für seine Unterstützung gedankt. „Von den ersten Minuten der russischen Invasion an war Deutschland mit uns“, sagte er am Freitag in einer Videobotschaft für die Gedenkveranstaltung im Berliner Schloss Bellevue laut offizieller Übersetzung. „Deutschland hilft uns, die Ukraine vor russischem Terror zu schützen. Und Deutschland wird am Tage des Sieges der Freiheit mit uns sein.“