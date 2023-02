Die Klaviatur der Signale und Symbole beherrscht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch an diesem Freitag in der Ukraine perfekt. Nicht allein die Entscheidung, diesen EU-Ukraine-Gipfel statt in Brüssel dieses Mal in Kiew stattfinden zu lassen, also mitten in Kriegszeiten mitten im Kriegsgebiet, lädt die Erwartung der ukrainischen Regierung in Sachen EU-Perspektive zusätzlich auf. Auch auf die Hoffnung von Präsident Wolodymyr Selenskyj, die EU möge sozusagen dafür sorgen, dass seine Landsleute in den schwersten und dunkelsten Tagen der Nation ein Licht am Ende des Tunnels sehen, hat sich von der Leyen vorbereitet: „Zusammen bringen wir Licht in die Ukraine“, sagt sie bei ihrer Ankunft.