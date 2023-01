LIVE Ukraine-Newsblog Kiew sieht sich bestätigt – Feuerpause war nur Propaganda

Kiew · 36 Stunden lang sollten Russlands Waffen zum orthodoxen Weihnachtsfest schweigen – so hatte Moskau es versprochen. Doch am Ende sieht Kiew sich darin bestätigt, dass alles nur Propaganda war. Und: Weshalb Bachmut für die Söldnergruppe Wagner so wichtig ist. Alle News im Liveblog.

07.01.2023, 20:06 Uhr

(aku/peng/albu/rls/bsch/zim/mba/ahar/lha/juju/hebu/mro/vek/jh/mcv/bora/boot/dni/jma/jmb)