LIVE Ukraine-Liveblog EU-Staaten wollen Ukraine eine Million Artilleriegeschosse liefern

Kiew · Die EU-Staaten wollen der Ukraine in den kommenden zwölf Monaten eine Million neue Artilleriegeschosse für den Kampf gegen Russland liefern. Und: London will am Montag als Gastgeber eines internationalen Treffens die Aufklärung von russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine vorantreiben. Alle News im Liveblog.

20.03.2023, 13:37 Uhr

28 Bilder Bilder des Krieges – Evgeniy Maloletka dokumentiert das Grauen

