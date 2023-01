Bei einem Hilfseinsatz in der Ukraine sind nach Angaben der Familien zwei Briten ums Leben gekommen. Dies teilte das Außenministerium in London unter Berufung auf die Angehörigen mit. Die Männer im Alter von 28 und 48 Jahren, die als zivile Hilfskräfte ins Kriegsgebiet gereist waren, wurden seit mehr als zwei Wochen vermisst. Der Mitteilung zufolge wurden sie beim Versuch einer Evakuierung aus der Stadt Soledar getötet.



Medien in Neuseeland, wo der 48-Jährige lebte, zitierten eine Mitteilung seiner Eltern. Demnach wurde das Auto der Männer von Artillerie getroffen, als sie eine ältere Frau in Sicherheit bringen wollten. In einer Stellungnahme der Familie des 28-Jährigen, die das britische Außenministerium veröffentlichte hieß es, der Mann habe seit März in der Ukraine mehr als 400 Menschenleben gerettet.