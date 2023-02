Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt die Lieferung westlicher Kampfjets an die Ukraine weiter ab. „Die Debatte macht keinen Sinn“, sagt Scholz in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. Die Waffen, die die ukrainischen Streitkräfte jetzt benötigten, würden ihnen zur Verfügung gestellt. Bundeskanzler Olaf Scholz weist außerdem Kritik entschieden zurück, er handele bei der Unterstützung der Ukraine zu zögerlich. „Deutschland muss sich an dieser Stelle von niemandem Vorwürfe anhören“, sagte er auch konkret an die Adresse Polens. Der Kanzler verweist darauf, dass Deutschland unter den europäischen Ländern der Ukraine am meisten Hilfe zur Verfügung stelle. Die Aussage, dass die Ukraine den Krieg gewinnen müsse, vermeidet er aber. Daraus allerdings zu schließen, es mangele bei ihm an Unterstützung, sei „ein bisschen lächerlich“. Scholz warnte zudem China, Russland mit Waffen zu beliefern. Er habe bei seinen letzten Gesprächen mit Vertretern der Regierung in Peking „klar gesagt, dass das nicht akzeptiert werden kann“, betonte er. China habe zwar öffentlich gesagt, keine Waffen zu liefern, aber es sei jetzt „notwendig, dass wir da genau hinschauen“.