LIVE Ukraine-Newsblog 40 Prozent der Kiewer nach Raketenbeschuss ohne Strom

Kiew · Auf Drohnenangriffe in der Nacht folgte am Donnerstagmorgen großflächiger Raketenbeschuss Russlands auf die Ukraine. 40 Prozent der Verbraucher in Kiew haben keinen Strom. Alle News im Blog.

29.12.2022, 11:02 Uhr

