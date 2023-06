Ukrainische Großstadt Krywyj Rih Zehn Tote nach Angriff auf Selenskyjs Heimatstadt

Am Montag hatte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar von kleinen Erfolgen in der Anfangsphase der Gegenoffensive berichtet. Die ukrainischen Truppen hätten in der vergangenen Woche insgesamt sieben Dörfer auf einer Fläche von 90 Quadratkilometern zurückerobert, sagte Maljar. Russland bestätigte diese ukrainischen Erfolge nicht.