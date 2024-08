Vorstoß der Ukraine Überraschungssieger Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist dafür bekannt, dass er grelle Überraschungen liebt. In der Nacht des russischen Überfalls am 24. Februar 2022 lehnte er das Angebot des US-Geheimdienstes ab, ihn sicher über die Grenze in die Vereinigten Staaten zu bringen. Dann stoppten seine Truppen die Armee des Aggressors mit selbst gebastelten Bomben und veralteten Waffen aus Sowjetbeständen. Schließlich überrumpelte er den Angreifer aus dem Osten mit einer Gegenoffensive, die einen guten Teil der russischen Eroberungen in der Gegend um Charkiw und im Süden wieder zunichtemachte. Jetzt hat er seit dem 6. August ukrainische Truppen auf russischem Territorium stationiert. Völlig überraschend – auch für die Unterstützer der Ukraine, die nach Angaben von US-Offiziellen lange Zeit nicht in die Vorbereitungen mit einbezogen waren.