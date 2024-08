„Verlagerung des Krieges“ Selenskyj erklärt erstmals Vorstoß nach Russland

Nach dem Vorstoß der Ukraine in der russischen Grenzregion Kursk haben sich russische und ukrainische Truppen den fünften Tag in Folge Gefechte geliefert. „Die Streitkräfte schlagen weiterhin den versuchten Grenzdurchbruch der ukrainischen Armee zurück“, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag mit. Die russischen Behörden kündigten Anti-Terroreinsätze in drei Grenzregionen an. Die Atomenergiebehörde Rosatom warnte derweil vor der Gefahr eines ukrainischen Angriffs auf das Atomkraftwerk in Kursk.