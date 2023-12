„Neue Phase des Krieges“ Was der Ukraine im Winter bevorsteht

„Wir befinden uns in einer neuen Phase des Krieges, das ist eine Tatsache“, sagte Selenskyj am Donnerstag in Charkiw im Nordosten der Ukraine der Nachrichtenagentur AP. „Der Winter als Ganzes ist eine neue Phase des Krieges.“ Auf die Frage, ob er mit den Ergebnissen der Gegenoffensive zufrieden sei, zeigte sich Selenskyj zwiegespalten. „Sehen Sie, wir geben nicht nach, ich bin zufrieden“, sagte er. Aber er fügte hinzu: „Wir verlieren Menschen, ich bin nicht zufrieden. Wir haben nicht alle Waffen bekommen, die wir wollten, ich kann nicht zufrieden sein, aber ich kann mich auch nicht zu sehr beschweren.“