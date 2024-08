Auch Kämpfe in Kursk Vater und vierjähriger Sohn sterben bei Raketenangriff nahe Kiew

Russische und ukrainische Truppen lieferten sich am Samstag in dem Grenzgebiet bereits den fünften Tag in Folge Gefechte. Seit dem Beginn ihres Vorstoßes am Dienstag drang die ukrainische Armee in der Region Kursk unabhängigen Beobachtern zufolge offensichtlich mehrere Dutzend Kilometer weit vor. Staatschef Selenskyj äußerte sich am Samstag in seiner abendlichen Ansprache erstmals zu der Offensive und sagte, Kiew versuche, den Krieg nach Russland zu „verlagern“.