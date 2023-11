Weiter Hilfe für die Ukraine aus den USA US-Verteidigungsminister zu unangekündigtem Besuch in Ukraine eingetroffen

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist am Montag zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Der Minister sei in die Ukraine gereist, um sich mit Vertretern der Regierung zu treffen und „die entschlossene Unterstützung der Vereinigten Staaten für den Freiheitskampf der Ukraine zu bekräftigen“, hieß es aus dem Pentagon.