Register für Schäden durch russische Inavsion Ukrainer können fortan Ersatzansprüche geltend machen

Der Startschuss für das neue Schadensregister fiel auf der internationalen Konferenz zur „Wiederherstellung der Gerechtigkeit für die Ukraine“ mit Vertretern der Regierung in Kiew sowie EU-Institutionen. In seiner Eröffnungsrede betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: „Jeder, der den Frieden zerstört, sollte Angst davor haben, in Den Haag vor Gericht gestellt zu werden.“ Jeder potenzielle Aggressor müsse wissen, was ihn erwarte.