Krieg in der Ukraine Selenskyj will seinen „Siegesplan“ bis Jahresende umsetzen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will einen sogenannten „Siegesplan“ noch in diesem Jahr umsetzen, um ein Ende des Krieges mit Russland zu erreichen. „Der gesamte Plan basiert auf schnellen Entscheidungen unserer Partner, die unverzüglich zwischen Oktober und Dezember kommen müssen. Dann wird der Plan funktionieren“, sagte Selenskyj auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew.