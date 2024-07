Ukraine-Krieg Selenskyj schließt Waffenstillstand bei weiterer Besetzung aus

Selenskyj bezeichnete die Lage im Donezk-Sektor als besonders schwierig. „In Pokrowsk gab es in den letzten Wochen die meisten russischen Angriffe“, sagte er und lobte in seiner abendlichen Videobotschaft die dort eingesetzten ukrainischen Einheiten. „Wer diese russischen Angriffe stoppt und diese russische Schlagkraft vernichtet, erfüllt eine der wichtigsten Aufgaben in diesem Krieg.“