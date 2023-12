Putin unterzeichnet Dekret Russland will Zahl der Soldaten um 15 Prozent erhöhen

Russland will die Zahl seiner Soldaten um 15 Prozent erhöhen. Ein entsprechendes Dekret unterzeichnete Präsident Wladimir Putin am Freitag, wie die Armee in Moskau mitteilte. Grund seien „Bedrohungen“ im Zusammenhang mit der russischen Offensive in der Ukraine sowie „die fortgesetzte Erweiterung der Nato“.