Krieg in der Ukraine Russland hat Gegenoffensive in Grenzregion Kursk gestartet

Kiew/Moskau · Moskau erklärte am Donnerstag, dass russische Truppen zehn Orte in der Region Kursk befreit haben. Auch die Führung in Kiew räumte ein, dass Russland eine Gegenoffensive in der russischen Grenzregion Kursk gestartet habe.

12.09.2024 , 15:08 Uhr

Auf diesem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Bild nimmt ein russischer Panzer in der Region Kursk eine Stellung ein. Foto: dpa/Uncredited

Russland hat nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine Gegenoffensive in der russischen Grenzregion Kursk gestartet. Diese Reaktion der russischen Armee „entspricht dem ukrainischen Plan", sagte Selenskyj am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Kiew, ohne nähere Angaben zu machen. Er kritisierte zudem das Zögern der westlichen Staaten bei der Aufhebung der Restriktionen für den Einsatz von Waffen mit hoher Reichweite gegen Ziele in Russland. Das russische Verteidigungsministerium teilte in einer Erklärung mit, russische Einheiten der Nord-Truppen hätten in der Region Kursk „bei Offensiveinsätzen innerhalb von zwei Tagen zehn Ortschaften befreit". Die ukrainische Armee hatte am 6. August eine Militäroffensive in der russischen Grenzregion Kursk begonnen. Seitdem hatte sie nach eigenen Angaben rund hundert russische Dörfer und fast 1300 Quadratkilometer eingenommen. Der Vorstoß war der erste dieser Art seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022.

(felt/AFP)