Frachtschiff unter der Flagge der westafrikanischen Republik Liberia Russland beschießt ziviles Schiff beim Einlaufen in Hafen bei Odessa

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge ein ziviles Schiff beim Einlaufen in einen Hafen in der Region Odessa mit einer Rakete beschossen, wobei ein Mensch getötet worden sei. „In Fortsetzung des Terrors gegen die zivile Schifffahrt“ habe Russland eine Rakete aus einem Flugzeug im Schwarzen Meer in Richtung einer der Häfen der Region Odessa abgefeuert, erklärte die ukrainische Armee am Mittwoch.