Ukraine-Krieg Russen versuchen Durchbruch an der Ostfront

Es sei bereits der siebte Drohnenangriff auf die Hauptstadt im Juli gewesen, sagte der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Serhij Popko. Zivile Einrichtungen und kritische Infrastruktur seien nicht direkt getroffen worden. Jedoch hätten Trümmer Dächer, Fenster und Fassaden von dreizehn Privathäusern in der Region beschädigt, so die Behörden. Etwa 11.500 Einwohner hätten in der Nacht in U-Bahn-Stationen Schutz gesucht, als sich die Drohnen in mehreren Wellen aus „allen möglichen Richtungen“ genähert hätten.