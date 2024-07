Slowakischer Präsident in Moskau Darüber haben Putin und Orban gesprochen

Beim vom Fernsehen übertragenen Empfang legte Putin am Freitag nahe, Orban spreche für den Europäischen Rat, in dem Ungarn seit Anfang der Woche turnusgemäß für ein halbes Jahr den Vorsitz führt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betonte jedoch, Orban repräsentiere die EU in keiner Weise. Andere EU-Vertreter schlossen sich an. Das ukrainische Außenministerium teilte mit, Orban habe sich „ohne Zustimmung oder Abstimmung“ mit Kiew für seine Moskaureise entschieden. Alle Staaten sollten sich strikt an den Grundsatz halten, „keine Vereinbarungen über die Ukraine ohne die Ukraine“ zu treffen.