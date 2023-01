Keine Kooperation, keine Diplomatie Putin muss mit Panzern gestoppt werden

Kampfpanzer oder keine Kampfpanzer für Kiew? Das ist die Frage, auf die sich die westlichen Debatten über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verengt haben. Dabei sollten die Frage und mehr noch die Antwort am Ende eines Denkprozesses stehen, der vor allem in Deutschland noch immer erstaunliche Schwierigkeiten bereitet. Erstaunlich deshalb, weil das Wort „Zeitenwende“ die Politik in Europa ja nun seit bald einem Jahr beherrscht. Dennoch ist die volle welthistorische Wucht dieses Krieges noch immer nicht überall angekommen. Erschreckend oft anzutreffen ist der Glaube, dass nur etwas mehr Diplomatie nötig wäre, um Wladimir Putin zur Kooperation zurückzuführen.